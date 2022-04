Fabienne TALBOT

Titulaire d'un baccalauréat professionnel commerce, je souhaiterais mettre mon expérience au service de votre entreprise. J'ai effectué pendant plusieurs années de nombreux stages et emplois dans différents magasins. Ces expériences positives m'ont permis d'avoir une parfaite connaissance des différents aspects de ce métier. L'approvisionnement des rayons, la réception des commandes, l'accueil et le conseil clients, l'inspection du nettoyage et l'inventaire font partie de mes attributions. Je suis capable de m'adapter à de multiples situations, je suis polyvalente et les horaires décalés me conviennent. De plus, j'ai le sens du contact et je suis douée de très bonnes qualités relationnelles.



Mes compétences :

Vente

Argumentation

Approvisionnement

Encaissement

Mise en rayon

Rangement des rayons

Accueil des clients