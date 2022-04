Fabienne TELLOTTE

Anticipation - organisation et souplesse me définissent.



Je dispose d'une maîtrise de la chaîne graphique et d'une expérience approfondie dans la réalisation de tous supports d'édition et en communication événementielle. Interface entre les différents interlocuteurs (clients et prestataires de services), je gère l'établissement des cahiers des charges, le suivi et le contrôle des plannings, le pilotage des coûts (devis - bons de commande - factures - tableau de marge - échéancier de facturation).



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Gestion de la production

Process

Contrôle qualité

Relations clients