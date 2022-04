Actuellement à la recherche d'un poste d'adjoint administratif de 2ème classe dans la Manche. Fonctionnaire Territorial titulaire depuis 2008, j' ai demandé une disponibilité à mon employeur en 2013 pour rejoindre mon époux muté en Basse-Normandie.

Très motivée pour retravailler au plus vite, et retrouver un poste aussi diversifié et intéressant que mon précédent poste.