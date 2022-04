Peintre sur porcelaine autodidacte, j'utilise des produits naturels respectueux de l'environnement; très intéressée par les arts premiers, on retrouve une influence africaine et aborigène dans mes réalisations.j'aime travailler sur des supports "utiles", c'est pourquoi je me suis spécialisée dans les arts de la table.



Mes compétences :

Arts

Arts de la table

Bio

Peinture

Produits bio