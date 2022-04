Fabienne THIERY

> Conseil et accompagnement des PME dans leur démarche export vers l'Europe du nord : mise en place d'un réseau de distribution, recherche d'agents, de distributeurs ou création de filiale à l'étranger.



> Responsable de l'animation des 4 Club export de la CCI de Lyon : Club export de l'Est lyonnais (antennes de Chassieu et Corbas), Club Export de l'antenne de Limonest, Club Export de Tarare (Délégation de Tarare), CLub Export du sud-ouest lyonnais (antenne de Givors.



Mes compétences :

Europe

Export

Exportation

International