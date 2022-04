Fabienne TREHOREL-KOEHL

Après 20 ans dans le commerce auprès des particuliers, le passage de la cinquantaine et un licenciement économique brutal m'ont fait réfléchir sur mes dernières années de travail,

désormais, les magasins classiques ( grandes chaines )ne prennent les clients que pour des tiroirs caisses, moi je voulais continuer a donner de l'humanité a mes clientes ,de la reconnaissance à leur fidélité comme je l'avais toujours fait auparavant mais cela ne rentrait plus dans leur priorité... CHIFFRE , CHIFFRE, CHIFFRE

j'ai donc décidé de me tourner vers un tout nouveau horizon : LES ENFANTS et je viens d'avoir la joie de me voir confié un poste en milieu scolaire auprès d'un enfant trisomique de 5 ans, et d'autres petits etres de 4 à 5 ans,

mes journées ne sont pas assez longues tant on a partager. Ce poste répond à toutes mes attentes et le collège ou je pratique ce travail est a l'image de ce que j'attendais, humain et respectueux des vraies valeurs



Mes compétences :

Vente

Facing

Aisance relationelle

Ambition

Autonomie professionnelle

Rigueur