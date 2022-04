L'ATELIER D'HOMELIE en quelques mots:

Du simple conseil jusqu'à la prestation clé en main voilà nos possibilités,

car vous êtes unique et vos besoins le sont eux aussi...



"la création d'ambiances, le jeu des lumières, la recherche du détail soigné qui donnera le cachet à une pièce à vivre, voici ce qui me guide... prise de côtes, esquisses, plan 3D, création d'espaces , recherche de matériaux, de textures, de couleurs, de mobilier, d'objets....ce métier revêt de multiples façettes fascinantes qui ont forgé mon expérience et ne se limite pas à la simple décoration d'intérieur..."



fabienne TRILLARD