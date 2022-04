Fabienne VALENTIN

- Responsable d'offre et management d'équipe.



- Management de projets stratégiques, organisationnels et techniques pour le compte de Direction Générale, DSI, DRH, Direction Marketing, Direction Commerciale et Direction Métier.



- Pilotage de démarches d'efficacité opérationnelle et d'amélioration continue des processus auprès de fonctions supports.



- Management de tout le cycle de vie du projet : étude d'opportunité, cadrage, pilotage budgétaire, mise en œuvre et déploiement de la solution (métier et/ou SI).



- Accompagnement métier dans le cadre de chantiers de transformation de l'entreprise.



Mes compétences :

MOA

Direction de projet

Conseil en organisation

SIRH

Management

Optimisation des process

Accompagnement au changement

KPI