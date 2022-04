Bonjour,



Actuellement, je recherche un poste dans le secteur administratif à temps partiel, sur la région lyonnaise, pour un complément de salaire.

Téléactrice au sein d'un centre d'appels, j'ai pu approfondir ainsi mes compétences professionnelles dans le domaine du téléconseil.



Lors d'une précédente expérience professionnelle, au sein de l'association Serv'Emploi Dombes Saône, j'ai acquis des compétences métiers dans le domaine des Ressources Humaines (gestion d'un porte-feuilles de 85 salariés) pendant 6 mois et suivi en parallèle une formation continue en gestionnaire de paie sur une durée de 15 jours (1 semaine théorique + 1 autre pratique avec le logiciel PEGASE). Grâce à un financement région, je poursuis ma formation au métier de gestionnaire de paie de janvier à juin 2015.



Diplômée d'un baccalauréat de comptabilité, j'ai développé mes aptitudes à gérer des situations d'ordre social lors de mes diverses expériences professionnelles et associatives, et su faire preuve de discrétion et de précision.



Pour réaliser les missions qui me sont confiées, je m'appuie sur un réel enthousiasme, un état d'esprit coopératif, et le sens de la qualité du service.



Enfin, ma rigueur, mon esprit d'analyse ainsi que mon goût pour les chiffres seront des atouts pour produire un travail de qualité au sein d'un service de gestion sociale.



Je poursuis l'objectif d'enrichir mes connaissances professionnelles. Pour cela, je serai ravie de continuer à évoluer au sein d'un service clients.



Dynamique, disponible et volontaire, je suis à l'écoute de toute proposition et échanges professionnels me permettant de concrétiser mon projet professionnel.



Rencontrons-nous !

Cordiales salutations,





Fabienne Vasseux



Mes compétences :

Assistante commerciale

Informatique

Support technique

CRM

ERP

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Relations sociales

Gestion Electronique de Documents

Intelligence émotionnelle et intuitive