Fabienne VICHEMONT

Infirmière de soins puis infirmière coordinatrice en SSIAD pendant plus de vingt ans , je souhaite faire évoluer mon projet professionnel vers la formation professionnelle .

A travers mes expériences ,j'ai pu développer des capacités à échanger ,à informer,à éduquer avec un souci de qualité d'écoute et de respect de l'autre . Mon poste de coordinatrice m'a permis de mettre en avant mes qualités d'animatrice de groupe et d'encadrement, mes compétences pédagogiques et par-dessus tout , mon envie de transmettre des connaissances, un message ,un savoir-être . Mon sens de l'organisation ,ma rigueur , ma patience sont des atouts pour être formatrice

C'est pourquoi je recherche un poste de formatrice en institut d''aides soignants , lycée professionnel ... ou un poste de coordinateur pédagogique



Mes compétences :

Coordination

Relationnel facile

Pédagogie

Gestion des ressources humaines

Organisation professionnelle

Travail en équipe

Analyse de données