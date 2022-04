Fabienne VIRIEUX

Passionnée par tout ce qui touche au relationnel et à la nature humaine, j'aime échanger et travailler avec des personnes de cultures et d'horizons différents aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle.

Pour moi, la communication c’est d’abord une histoire relationnelle, aimer le contact, être curieux, avoir envie d’échanger, de partager mais aussi de s’ouvrir vers l’extérieur. Mais la communication c’est aussi un travail d’équipe où chaque salarié doit se retrouver au travers de valeurs communes et ressentir un sentiment d’appartenance à une société riche en histoire des hommes et de leurs réalisations. Et enfin, je crois que l’on ne s’impose pas par la force mais par l’écoute : partager une même volonté d’aller de l’avant ensemble est un gage de succès pour l’avenir.









Mes compétences :

Gestion de projet

Communication éditoriale

Relations Presse

Conception multimédia

Marketing produit

Evénementiels et salons