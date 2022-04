Fabienne WAGIEL (WAGIEL)

Auxiliaire de vie pendant 10 ans .j'ai la connaissance du public des personnes âgées.

j' ai fait un stage animatrice sociale à l EHPAD Fernand Cuvelier Noyelles sous Lens .



Mes compétences professionnelle:



concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d' animation.

Expliquer le mode de réalisation de l'activité(consignes ,démonstration)

Guider les participants lors de la réalisation

ranger l'espace d'animation

Suivre les besoins en équipements, matériels et consommable