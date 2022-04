Fabienne WILLAMS

Actuellement disponible pour occupé un poste dans votre Etablissement ,à la vente ou autre ,je vous transmets ma candidature.

Forte expérience dans la et commerciale,autonome et polyvalente ,je sais être réactive et m'adapte parfaitement au travail seul ou en équipe.

Dynamique et ponctuelle,j'aime les relations clientèles et fournisseurs .j'ai également une expérience en informatique ,suivie clients facturation ,relance client ..........