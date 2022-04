Fabienne ZEVENNE

Travail sur le terrain dans les communes rurales plus précisément.

Contact important avec les mandataires communaux et la population pour les aider à monter des projets et trouver des idées pour améliorer leur vie dans la commune.

Il peut s'agir de créer des associations, construire des salles de villages, de sports - améliorer et embellir des places de village....

Je suis en outre très impliquée dans les projets ou dossiers dits "sociaux" - améliorer la condition des personnes âgées dans les villages par la création de services divers...



Très impliquée aussi dans les projets concernant les femmes et l'égalité des chances.



Mes compétences :

Cuisine