Fabio TREMOLADA

Avant tout j'aime construire pour que d'autres puissent avoir leur vie ou leur travail plus simple ou plus agréable.

Que ce soit un produit, une équipe, une division ou une société, je sais les apprehender, les améliorer, les motiver et leur donner un objectif et une stratégie.

Travailler beaucoup et avec engagement ce n'est pas un objectif mais bien un indicateur du fait qu'on ne considère pas ce temps comme perdu.



Mes compétences :

Direction générale

Business development international

Sécurité

Imprimerie

Gestion de projet

Leadership

Identity Solutions

Management opérationnel

P&L

Développement international

Développement produit