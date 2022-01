Fabiola COVA PARRA

Coach Développement personnel et bien-être, Animatrice de Travail Corporel. Formée en Psychologie Intégrative. Praticienne PNL. Pranic Healing Thérapeute. 23 ans dexpérience dans le domaine de l'évolution personnelle et de l'accompagnement individuel. Fondatrice Alkhemy - Arômes & Sels Corporels. Créatrice-Animatrice d'Ateliers pour Femmes.



Les Formations suivies :



Cristallothérapie Niveau I et Niveau II. Proyecto ALAS, Inc. Caracas 1994.

Thérapeute en Travail Corporel. Humana Institute. Caracas 1999 - 2001

Massothérapeute. Humana Institute. Caracas 2001

Méthode Expérimental Énergie Universelle. Niveau 1 - 5. Association Vénézuélienne pour le Développement de lénergie Universel. Caracas 2000 - 2001

Thérapie de Réponse Spirituelle. Association de Réponse Spirituelle. Caracas 2001.

Guérison Pranique Basique. Institut des Études Intérieures Inc. Caracas 2001.

Clairvoyance Supérieure. Institut des Études Intérieures Inc. Caracas 2001

Guide-Animatrice pour la Méditation des Cœurs Jumeaux. Institut des Études Intérieures Inc. 2001

Guérison Pranique Avancé. Institut des Études Intérieures Inc. Caracas 2001.

Arhatic Yoga. Institut des Études Intérieures Inc. Caracas 2002

Pranique Corporate Management. Institut des Études Intérieures Inc. Cali 2002

Kriyashakti : Matérialisation des projets. Institut des Études Intérieures Inc. Cali 2002

Alchimie Sexuelle. Institut des Études Intérieures Inc. Bogotá 2002

Psychothérapie Pranique.Institut des Études Intérieures Inc. Maracay 2003.

Feng Shui Pranique. Institut des Études Intérieures Inc. Bogotá 2003.

Auriculothérapie et Moxibustion. Centre des Thérapies Alternatives. Maracay 2004.

Nutrition et Diététique. Association Mondiale d'Holomedicine Intégrative. Maracay 2005.

L'Autoprotection Énergétique. Institut des Études Intérieures Inc. Panamá 2005

Méditations pour la Réalisation de lâme. Institut des Études Intérieures Inc. Panamá 2005

Cristallothérapie Pranique. Institut des Études Intérieures Inc. Bogotá 2005.

Diplôme Psychologie Intégrative. Association Mondiale d'Holomedicine Intégrative. Maracay 2006.

Thérapie des Hologrammes. Association Mondiale d'Holomedicine Intégrative. Maracay 2006.

Massage Ayurvédique. Katiuska García. Maracay. 2008

Practitioner PNL. Institut International de Programmation Neurolinguistique. Caracas 2008.

Coaching Holistique avec PNL. Institut International de Programmation Neurolinguistique. Caracas 2008.

Intelligences Multiples. Lesprit et la Paix. Institut Mead de Vénézuela. Puerto la Cruz. 2009.

Essence Féminine. Condor Blanco International. Caracas 2010.

Le chemin de la femme leader. Condor Blanco International. Caracas 2010.

Deeksha Practitioner. Luxembourg 2011.

Practitioner - Maître Reiki I-II- III Stéphane Toson. Bordeaux 2011, 2012, 2013

Initiation à l'Aromathérapie. La Boutique de l'Aromathérapie. Bordeaux 2012

L'Aromathérapie Scientifique (en cours). Collège International d'Aromathérapie Dominique Badoux. Madrid 2013

Animatrice du Bonheur Professionnelle. Centre de Formation ZenPro. France 2013

Arhatic Yoga 1 & 2. Institut des Études Intérieures Inc. Paris. France 2014.

Systèmes Dialogiques et Cercles Restauratifs. Dominic Barter. Bordeaux. France 2019.

Prévention du Risque Suicidaire. Association Rénovation. Cadillac. France 2019

Olfactothérapie. Gilles Fournil. Paris. France 2020



Mes compétences :

Bien-être

Développement personnel

Coaching