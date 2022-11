Fabrice ALLAIN

Mes expériences professionnelles et mes atouts

- Bâtiment / Travaux Publics / Chantiers / Encadrement / Etudes / Commerce -

- Rigoureux / Dynamique / Polyvalent / Autonome / Organisé / Combatif / Honnête -



Mes compétences “Construction / Bâtiment“

 Devis, conduite de travaux et facturation  Gestion commerciale et administrative

 Etudier, quantifier et chiffrer les ouvrages  Métrés sur plans, sur sites ou DAO

 Répondre, créer et analyser les appels d’offres  Réunions et comptes-rendus de chantiers…



Clients : Syndics / Particuliers / Assurances / Architectes / Constructeur / Professionnels / Collectivités



Bureaux & Chantiers Chargé d’affaires “Tous corps d’états“

10/2012 à 06/2016 Sté Ricordel - Peintures / Sols / Iso ext - CDI Rup conv

09/2008 à 10/2009 Sté Jouano - Travaux Publics VRD - CDI Lic éco



Bureaux & Chantiers Technicien métreur “Tous corps d’états“

10/2007 à 03/2008 Sté Océane Habitat - Constructeur maisons - CDD 6 mois

03/2007 à 09/2007 Sté Drodelot - Architecte bâtiments collectifs - CDD 6 mois

02/2005 à 08/2005 Sté A.I.A Exa Conseil - Bureau d’études - CDD 6 mois

06/2003 à 04/2004 Sté Senand - Menuisier & Charpentier - CDD 10 mois



Divers contrats courts

Métreur / Deviseur (Intérim / 26 mois)

2004 à 2012 (Ets) Architectes / Négociant bois / Isolation structurelle navale / Isolation et étanchéité de toitures / Aménageur de stands

Conducteur d’engins TP (Intérim / 2 mois) Sté Spie Batignolles - Généraliste BTP



Formations Reconversion professionnelle

09/2001 à 05/2003 Formations qualifiantes “TCE Bâtiment“ (2 ans)



Grande distribution Responsable commercial GMS

06/1992 à 01/1999 Sté Géant Casino “Adjoint chef de rayons“ CDI

02/1999 à 03/2001 Sté Naturalim France Miel “Attaché commercial“ CDI



Mes compétences “Commerce“

 Garantir et optimiser le chiffre d’affaire

 Recruter et former le personnel

 Négocier les accords commerciaux…



FORMATIONS

2017 Autocad “2D“ & Revit “3D“ / ARINFO

2003 Technicien métreur TCE / DAO “Niv Bac“ / FCMB

2002 Formation bâtiment “Niv Bac“ / AFPA

2002 Autocad “2D & 3D“ / IUT de Saint Nazaire

2001 Bâtiment gros œuvre “Niv BEP“ / GRETA

1996 BEP ACC / CNED Administration Comptable Commerciale

1992 BEP ORSU Mécanique Industrielle



Mes compétences :

Travaux Publics

Écologie

Bâtiment

Technico commercial

Environnement

Économie