Besoin de renforcer votre équipe de projeteurs en électricité pour vos projets actuels?

Je vous invite alors à lire la suite.



Travaillant dans le domaine de l'électricité depuis 2006, j'ai décidé en 2017 de concrétiser mon envie d'aider mes partenaires en créant mon entreprise.

Je suis désormais consultant indépendant dessinateur-projeteur, et j'accompagne mes clients sur leurs projets CFO/CFA, dans le domaines de l'installation électrique tertiaire ou nucléaire.



Je souhaite vous apporter mes connaissances, ma rigueur et mon professionnalisme afin de vous aider dans la réalisation de vos projets. Mon but est d'établir une relation saine et durable avec vous.



Je peux ainsi:

- me déplacer dans vos locaux afin de répondre à vos besoins ponctuels en bureau d'études, dans le cadre d'un contrat d'assistance technique.

- ou bien réaliser vos études à distance dans mes locaux, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.



Voici les logiciels sur lesquels je travaille:

- Autocad, Dialux (Evo ou 4.13), Revit, Caneco BT, et pack office bien entendu



N'hésitez pas à me consulter:

fabrice.amar@yahoo.fr

07 83 38 60 44



Fabrice AMAR