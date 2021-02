Fabrice AMBROISE

Ouvert à toutes propositions (Direction de projets,ou de centre de services)



Dans le cadre de ma fonction de Practice Leader chez Sogeti, je suis responsable de l'ensemble des opérations et des moyens de production de l'activité de mon entité en Normandie (20 collaborateurs) :

- Je développe les offres de mon entité (Mobilité, Collaboratif, BI, ...), construit des solutions technologiques adaptées aux attentes de nos clients, supervise la réalisation, la mise en œuvre, et la mise en production de nos solutions chez nos clients, en gérant les coûts et la qualité pour maintenir les délais.

- Je suis responsable de l'activité du personnel de mon entité : proposition financière, affectation des collaborateurs sur mission ou sur projet, suivi du plan de charge, suivi de la rentabilité financière de l'ensemble de nos prestations, mise en place de tableau de bord, suivi des plans d'actions, avec une démarche d'amélioration continue.

- En tant que manager, je réalise les entretiens annuels de mes collaborateurs, le suivi de carrières avec nos ressources humaines, le suivi des formations. J'ai mis en place des ateliers "technologiques" permettant à chacun de partager ses connaissances.

- Enfin, je réalise des missions chez nos clients en tant que Directeur de projets, Consultant en Systèmes d'Information, Coach Agile.



Spécialisations : Pilotage de projets, suivi des engagements, rédaction dossiers d'avant-vente, gestion des ressources.



Compétences : SCRUM, Qlikview, Moss 2007/2010, C#, Java, .NET



Mes compétences :

TMA

Management

Informatique décisionnelle

Agile

Avant vente

Microsoft SharePoint

Conduite de projet

Force de proposition

Gestion des ressources

Direction de projet

Respect des engagements