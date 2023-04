Fabrice BEROSE

14 ans d'expérience dans le commerce et la relation client.



Vente directe ou inidirecte, conseil, formation, suivi clients.

Chargé de formations CRM (Salesforce)

Management d'une equipe commerciale.

Management d'un réseau de ventes indirectes.



9 ans Expérience sur le marché de l'IT :

Administration et Gestion de Parc informatique,

Gestion des identités et des accès,

Optimisation de la gestion des comptes utilisateurs,

Gestion du contenu des annuaires,

Authentification forte,

Single sign on,

Fédération des identités,

BYOD



Mes compétences :

Asset management

SSO

Internet

Software as a Service

Microsoft Windows

LDAP

Customer Relationship Management

Apple Mac