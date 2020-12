Fabrice BON

Depuis 16 ans dans le monde de la CAO Autodesk pour la société AriCad, je suis à ce jour Responsable de l'équipe BIM d'AriCad et Chef de projet BIM sur des projets de construction.



Mes tâches de Responsable de la Cellule BIM sont aujourd'hui d'accompagner et de former aux techniques du BIM MANAGEMENT les BIM MANAGER junior d'AriCad. J'ai également pour mission de suivre et de former au quotidien les équipes de modeleurs 3D d'AriCad.



Expert de l'outil Autodesk Revit dans toutes ses disciplines, j'occupe également les fonctions de Chef de projet BIM et mes tâches sont : mise en place de la méthodologie BIM, découpe du projet, déploiement de la plateforme d'échange collaboratif, mise à disposition des gabarits et des bibliothèques, formation des équipes, rédaction des chartes graphiques et procédures, analyses des maquettes numériques pour le respect des normes BIM et support technique.



Fort d'une solide expérience de formateur sur Autodesk Revit, je suis auteur de supports de cours sur ce logiciel (plus de 1000 exemplaires vendus en ligne).



Logiciels de dessin et de conception : AutoCAD, Autodesk Revit (Architecture, Structure et MEP), Autodesk Navisworks Manage, Solutions Cloud



Autres logiciels : Subversion (SVN), Suite Office, Microsoft Project, Adobe Photoshop



Langage de programmation : Dynamo pour Autodesk Revit