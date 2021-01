Fabrice COHEN

Accompagner les clients tout au long du processus de structuration et de gestion de leur patrimoine (Assurance vie, Placements financiers et Immobiliers, Gestion de la dette et de la Fiscalité).



. Structuration stratégique du patrimoine au regard des besoins, horizons d’investissement et profil de risque.

. Mise en œuvre des décisions adoptées dans leur dimension technique et pratique.

. Ajustement au fil du temps du projet initial : intégration des réorientations personnelles du client et des innovations techniques et juridiques



Mes compétences :

PATRIMOINE RETRAITE DEFISCALISATION ASSURANCE

Assurance vie

Crédit immobilier

Bourse

Patrimoine global