Fabrice COSMO

20 ans d'expériences dans le commerce, la distribution spécialisée B to C et le négoce professionnel B to B, acquise dans des PME, des réseaux de franchisés et des grands groupes.



Double compétence Opérationnelle (Animation Commerciale, Logistique,...) et fonctionnelle (Marketing, Merchandising, Achats, Logistique, ...).



Management, Commerce, Marketing, Organisation et Stratégie un mix gagnant dans un commerce en perpétuel évolution qui demande de s'adapter aux besoins des clients et à la satisfaction des clients.



Ecoute, analyse, pragmatisme, anticipation, réactivité, capacité d'adaptation et à prendre des décisions.



Accompagner et faire évoluer les équipes dans le changement et la recherche des performances, du résultat tout en renforçant leurs points forts.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Management opérationnel

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Gestion de la relation client

Management des ventes

Négociation achats

Analyser et améliorer les performances

Gestion budgétaire

Gestion d'équipe

Distribution

Gestion des ressources humaines