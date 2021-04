Fabrice COUASNON

En tant que Consulting Operations Manager de la région Western Europe, je suis chargé de mesurer, soutenir et faciliter le succès de la région ; de piloter les processus de gestion des opérations, de la commande à la facture, et la performance financière et opérationnelle ; de transformer les processus locaux en normes unifiées pour toute la région. Je suis pour cela soutenu par une excellente équipe dexperts en opérations.



Au cours de plus de 25 ans d'expérience professionnelle, j'ai occupé plusieurs fonctions, passant progressivement de l'expertise technique à la gestion de projet puis à la gestion opérationnelle et financière. Mes postes aux Etats-Unis et en Europe m'ont donné les bases pour accomplir efficacement mes responsabilités dans des environnements locaux et internationaux / multiculturels, en français et en anglais.



Le fil conducteur de ma carrière est assurément le service, dans différents contextes, de linformatique interne à l'intégrateur à l'éditeur de logiciels, des équipes locales aux équipes internationales, dans différents secteurs (banque, assurance, télécommunications, public, santé, énergie, industrie, bâtiment, distribution, négoce, service, édition de logiciels) et différents domaines fonctionnels.



Ma solide expérience de chef de projet certifié (PMP) est un atout majeur pour m'aider à planifier et à gérer les initiatives et la transformation des opérations de la région Western Europe de SAS.



Mes compétences :

Accounting

English

ETL

French

Microsoft Project

PMP

Project accounting

SAS

Business Intelligence

Gestion de projet

Data warehousing

International Organizations

International Experience

Data Quality

KPI Implementation

Business English

Leadership

Team Management

Management

Analytics

Pre Sales

Software Development

Data Management

Requirement Analysis

Business Analysis

Business Analytics

Contract Management

Resource Management

Change Management

Business Process Improvement

Business Process

Performance Management

Business Transformation

Budget Management

P&L Management

Financial reporting

Project Management Office

Professional Services

Consulting Services

PMI

Project Management