Fabrice DELATTRE (FABRICE DELATTRE)

Fabrice DELATTRE 58 ans, Directeur Administratif et Financier, 37 ans dexpérience.



10 années à différents postes au sein de services comptables et 27 autres, à des postes de Cadre en finances (DAF ou Directeur Comptable) au sein de filiales de grands groupes internationaux (SNCF, Caisse des Dépôts et Consignations, RATP, ERAMET) en France comme à létranger.



Depuis 8 ans, ma carrière sest orientée vers linternational : trois ans au Gabon dans un complexe minier et dans une chaine de supermarché, trois ans comme Directeur Financier en Algérie avec notamment, la structuration dune Joint-Venture, nouvellement créée et 2 ans pour une société de consulting au Maroc.



Je suis très orienté client, quil soit interne ou externe, très pragmatique avec une prédisposition naturelle à emmener mes équipes : mon management est basé sur lattention portée aux collaborateurs (reconnaissance, formation, montée en compétences)



Mes domaines dexpertise : le reporting, la structuration, la réorganisation dun service, lappropriation de nouvelles procédures, lanimation de process (budgétaire, closing).



La course à pied, notamment sur longue distance mont permis de solidifier ma ténacité et ma volonté de toujours me dépasser.



Le tout, dans une bonne humeur permanente, à lécoute et au contact.