Depuis plus de 30 ans, ACTIA TELECOM propose des produits dans le domaine des transmissions sans fil pour les infrastructures fixes et pour les communications mobile sol / véhicule (train, bus, aéronef, drone, navire…).

Fort de son expérience et de son expertise, ACTIA TLECOM propose également sur l’ensemble de sa gamme des solutions innovantes basées sur la technologie tout IP pour répondre aux besoins de flexibilité, de débit et de mobilité de ses clients.