Fabrice DEVIENNE

Bonjour, ma formation de Concepteur Développeur d'Applications WEB à l'AFPA d'Arras dispensé par Eric Gacel est terminée. J'ai effectué un projet en C# durant le premier stage pour mon association de danses médiévales. Je termine un stage chez Micropole ou j'ai développé en Angular 8 le front d'une application interne.

La technologie principale apprise est .NET. Cordialement Fabrice



Mes compétences :

AS 400

Control M

Linux

Microsoft Dos

Nagios

Networker

OpenOffice

Patrol

Retail

SAP

SAP RETAIL

Systèmes d'exploitation

UNIX

Visual studio 2019

C#

ASP.NET

Microsoft .NET