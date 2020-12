Fabrice GRATALOUP

Ingénieur sécurité informatique (pratique de la sécurité réseaux, développement, décisionnel, SIG)

---------------------------------------------------------



Organisation et sécurité d’un réseau de machines : certification Cisco Certified Network Associate (CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4), architecture, administration, management de la sécurité, TCP-IP, ACL, FW, VPN, Proxy, Authentification.



Sécurité informatique : Audits, Benchmarking, normes qualité, droit des logiciels, PKI, certificats, signatures, cryptographie, dématérialisation PDF – horodatage – chiffrement, SSL.



Gestion des risques manager : Ebios, Mehari, COBIT, COSO, ISO 27005, ISO 27001, PCA.



Solides compétences en programmation web : XHTML, HTML5, CSS3, PHP, JavaScript, SVG, XHR, Flex, Silverlight



Programmation logiciel et server : Java, Visual Basic, C, C#, .NET, scripts shell, Python, WPF



Pratique courante en modélisation et BDD : conceptuel, UML, Access, Mysql, Postgresql, Oracle, SQL server



Serveurs d'application : Glassfish, Tomcat, IIS, Jetty, Weblogic



Utilisation des logiciels de statistiques : XLSTAT, SPAD, SAS, R, Sphinx, Arena.



Informatique décisionnelle BI : Talend, Qlikview, Ireport, Business Object, GeoBI, GeoQlik.



Systèmes d’Information Géographiques : ArcGis, Mapinfo, Editop, Géoconcept, QGis, certification Esri Enterprise Administration Associate 10.5



Web SIG : Arcopole, Aigle, MesParcelles, certification Esri Web Application Developer Associate 10.1



Web services : SOAP, REST



Framework : Spring, Guice, Google Closure, Dojo, ZK, vaadin



Systèmes : Windows, Linux, Unix



Mes compétences :

Flex

Java/j2ee

Flash

Python

.NET

WPF Silverlight

ArcGIS Server

ARCGIS desktop

SIG

Génie logiciel

Sécurité informatique

Géomatique

WebSIG

JavaScript/XHR

Photoshop CS5