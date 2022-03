Fabrice JANELLO

Au cours des 10 dernières années, j’ai acquis une expérience sur plusieurs angles comme la qualité opérationnelle, fonctionnelle, organisationnelle et la gestion de formation qu’elle soit initiale ou continue.

Cela m’a amené à organiser, coordonner, déployer un ensemble d'actions dans un objectif qualitatif et en transverse d’acquérir une satisfaction client.



Au cours de ma dernière expérience, j’ai managé plusieurs équipes formation qualité et j’ai pu participer ou apporter mon support à des chefs de projets et account manager (toujours sous l’angle qualité formation) pour des déploiements de prestations sur plusieurs sites et en parallèle à des réponses d’appels d’offres.



L’organisation en interne étant cruciale, je pense qu’un système de management de la qualité associé à une gestion de l’humain adaptée ne peut que résulter à un épanouissement positif d’un effectif et de manière transverse à une satisfaction client.



A ce jour, mon objectif est de m’impliquer au sein d’une direction d’entreprises gérant des plateformes téléphoniques par le biais d’équipes formation qualité et souhaitant se renforcer en terme d’organisationnel.



Mes compétences :

Coordination

Formation

Management

Organisation

Qualité