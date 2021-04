Fabrice JOSEPH

Acteur essentiel dans un projet de refonte total du TMS de STEF durant 4 ans, ma vision d'ensemble du système d'information s’est affirmée au fil des années et des projets qui m’ont été confiés.

Mon rôle était d’être la «courroie de transmission » entre les exploitants et les Chefs de Projet en charge d’écrire les futures applicatifs métiers Transport. Pour cela, la qualité d'écoute est primordiale.

L’enjeu était important car il devait garantir la qualité de service qu’un Client peut attendre d’un transporteur de denrées périssables, tout en offrant aux utilisateurs des outils et un savoir afin de répondre à cette attente.



J’aime échanger, construire, et voir évoluer dans le temps ce que j’ai pu entreprendre.



Mon champ d’action et d’intervention est assez large, en participant à la rédaction des spécifications fonctionnelles des applications , de leur validation, de la recette des applicatifs, de la formation utilisateurs et déploiement/accompagnement sur site.



Sans abandonner ces aspects, dernièrement mes compétences ont évoluées et je suis maintenant plus orienté mise en performance des outils et surtout des hommes, sans qui rien n’est possible et envisageable.





Mes compétences :

Service client

Gestion de la performance

Pilotage de la performance

Analyser et améliorer les performances

Gestion de la qualité