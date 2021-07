Nommé à 29 ans Directeur e-business de KDI - filiale de Kloeckner & CO GMBh fin d'année 2000, c'est à ce titre qu'il définit la stratégie internet/e-business et qu'il met en oeuvre cette dernière en coordination avec le Directoire de la société : développement de l'e-commerce/ e-procurement, mise en place de la direction e-business, mise en place d'une BU, des supports technologiques et organisationnels.

Diplomé de Neoma Business School MGE Reims spécialisation stratégie et marketing international ainsi que de l'Ecole Doctorale de l'Université Paris X Nanterre sous la direction de monsieur le Professeur Michel Aglietta, spécialisation stratégie financière, ancien consultant pour le compte d'un grand Cabinet de conseil, il rejoint KDI en 1997 pour participer puis mener un projet CRM pour le Groupe KDI touchant plus de 1000 personnes.

Début 2006, il rejoint un Cabinet de conseil en management BearingPoint dans la division SCM, qu'il quitte fin 2008 pour prendre la Direction Générale de la société MGTI-SNEV, filiale de négoce de pièces détachées et composants pour l'ascenseur, l'escalier mécanique et la fermeture.

Egalement Executive & Supervisory Board Member de ITS basée à Manchester (UK) depuis 2012,, il termine une formation Executive MBA Trium au sein de HEC Paris, NYU Stern et LSE - classée #1 par le Financial Times. en parallèle de ses activités professionnelles.

Depuis octobre 2015, Fabrice Lajugie de la renaudie est directeur général de l activité trading Europe Afrique de wittur GmbH une compagnie détenue par bain capital ltd.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Organisation

Vente

Direction générale

Développement commercial

E-commerce

Direction de projet

Distribution

Gestion de la relation client

Gestion de projet

B2B

Procurement

Management

Internet