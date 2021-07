Fabrice LEFEBVRE

Il se dit souvent que la France est performante dans l'usage du Web et de l'informatique.

L'optimisation rationnelle et créative des moyens fera de nous de réels champions.



"Mutatis Mutandis" est ma devise. Je suis : #méthodique #pro-actif #créatif #habile

#fiable #finisseur #pédagogue #convivial #dynamique #force de

propositions



Pluri-certifié en INFORMATIQUE I.T. - WEB - MULTIMEDIA - BUREAUTIQUE

Mobile dans le Nord / Pas-de-Calais

35 années de passion pour l'informatique et les technologies

25 ans d'expérience en consultance et transmission des savoirs



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux Debian

Internet

HTML

Cascading Style Sheets

CMS WordPress

Android

Adobe Photoshop

Serveurs de fichiers

Antivirus

Serveurs SMTP/POP/IMAP

Réseaux sociaux

réseaux LAN

Scribus

Publication assistée par ordinateur

Sécurité informatique

Maintenance informatique

Cybercrime

Cyber-sécurité

Retouche photo

Google AdWords

Google analytics

Développement d'applications web

GIMP

Optimisation du référencement Web

Sites Web adaptatifs

Outils Google pour les webmasters

Techniques de Recherche d'Emploi

Moteurs de recherche web

Nouvelles technologies

Google Maps

Technologies de l'information

Google apps

Google docs

Thunderbird

LibreOffice/OpenOffice

Logiciel antivirus

Logiciel libre

Curation

eLearning

eCommerce

WordPress

VBScript

Shell

Personal Home Page

MySQL

LAN/WAN > WLAN

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

JavaScript

HTML5

Audit

Législation lié à l'informatique