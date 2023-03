Fabrice MARINI

-2016 A AUJOURD'HUI : RESPONSABLE ET MANAGER D'EQUIPE LOGISTIQUE (XPO LOGISTICS)

WHIRLPOOL, KitchenAid, LADEN, INDESIT, ARISTON HOTPOINT, SCHOLTES

-2015/2016 : RESPONSABLE ET MANAGER D'EQUIPE LOGISTIQUE (WHIRLPOOL FRANCE)

WHIRLPOOL, KitchenAid, LADEN, INDESIT, ARISTON HOTPOINT, SCHOLTES

-2012/2015 : RESPONSABLE ET MANAGER D'EQUIPE LOGISTIQUE (INDESIT COMPANY FRANCE)

INDESIT, ARISTON HOTPOINT, SCHOLTES

-2012 : RESPONSABLE MAGASIN (SAIT FRANCE 95)

-2010/2011 : RESPONSABLE DE SITE (TECNO POINT FRANCE 95)



-2000/2010 : RESPONSABLE LOGISTIQUE (FAS FRANCE 77)



-1999/2000 : CHEF DE DEPOT (Sté ODAC 77)



-1997/1999 : CHEF DE QUAI (CALBERSON LOGISTIQUE 77)



-1997 : AGENT D'INSPECTION FILTRAGE DES PASSAGERS ET DES BAGAGES EN CABINE (BRINK'S 95 Aéroport de ROISSY CDG)



-1996 : AGENT DE CONTRÔLE GENERALE TELEPHONES PUBLICS (TELECOM ITALIA en Italie à Tarente)



-1989/1996 : CHEF D'EQUIPE CARISTE PREPARATEUR DE COMMANDES (DARTY ENTREPÔT 77)



-1987/1989 : AIDE COMPTABLE QUALIFIE (BANQUE AIPAL LA HENIN ET GROUPE OCIL à Paris 8ème)



Mes compétences :

Communication

Communication orale

Encadrer

Gestion d'équipe

Gestion de planning

Organisation

Organisation personnelle

Planning

Rigueur

Sens des responsabilités

Sens du service