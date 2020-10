Fabrice MAYAUD

Comparadise (http://www.comparadise.com/) est le premier groupe indépendant de comparateurs financiers avec près de deux millions de demandes de comparaisons traitées par an dans les domaines de l'assurance, la banque en ligne et le crédit.



Avec un réseau de plus de 10 sites, 14 verticales et 100 marques de partenaires assureurs, courtiers, banques et organismes de crédit, avec lesquels il n'entretient aucun lien capitalistique, Comparadise propose aux internautes le panel le plus large du marché.



KREDITY (http://www.kredity.com/) : 1er comparateur de crédit en ligne (Simulation, comparaison et demande de prêt personnel, Crédit auto / moto, Crédit immobilier, Crédit travaux et Crédit Consommation et Rachat de crédit)



MISTERASSUR (http://www.misterassur.com/) : Créé en 2009, MisterAssur se propose de comparer gratuitement les tarifs et les garanties en assurance auto, deux roues, voiturette sans permis et camping-car mais aussi en assurance santé animaux ou encore en assurance vie.



MUTUELLE-CONSEIL (http://www.mutuelle-conseil.com/) : Le 1er comparateur d'assurance santé en ligne.



KELASSUR (http://www.kelassur.com/) : Une référence de la comparaison de devis sur internet.

Gain de temps et économies grâce à une analyse détaillée des offres des assureurs : C'est le principal point fort du comparateur KelAssur.



DEVISMUTUELLE (http://www.devismutuelle.com/) : LE premier comparateur historique de mutuelle santé sur Internet. Son savoir-faire est issu d'une longue expertise, développée par sa collaboration avec les plus grandes mutuelles et assurances du secteur de la complémentaire santé.



VOITURES.COM (http://www.voitures.com/) met les consommateurs en relation avec les meilleures offres commerciales de l’automobile du moment, directement alimentées par des professionnels de l’automobile.



HYPERASSUR (http://www.hyperassur.com/) : Acteur incontournable de la comparaison en ligne, Hyperassur permet aux internautes de comparer gratuitement une gamme étendue de polices d’assurance (auto, moto, santé, habitation, vie, obsèques,...)



Mes compétences :

Base de données

BdD

BtoB

BtoC

BtoC BtoB

Call center

Commercial

CPC

CPL

CPM

Datamining

E-mailing

Emailing

Géomarketing

Mailing

Marketing

Microsoft CRM

Microsoft Sms

Scoring

Service clients