Fabrice NIELASSOFF

1996 - Recruté par FRANCIAFLEX menuiseries PVC (Guipry 35), en tant que chef d'atelier (équipe de 30 opérateurs et 2 techniciens)

Missions : Ordonnancement, Suivi des objectifs : productivité, qualité et taux de service.

Chargé d'un projet portant sur l'optimisation des flux de production. Cette étude a conduit à une réimplantation de l’atelier.

Résultats obtenus :

- amélioration du ratio de productivité de 10%

- baisse du taux d’anomalies chez les clients de 8%.



1998 - Nommé responsable des services planning, approvisionnement, transport et administration des ventes du site FRANCIAFLEX Guipry.

Objectif principal : Mise en place d’une logistique transversale accompagné par l’implémentation d’un ERP (BaaN)



2001 – Prise en charge dans le même périmètre d’action d’une deuxième unité de menuiseries PVC (Migennes 89). Développement des synergies (achat, transport), Rationalisation des moyens, optimisation des flux de commandes.



2006 – Démarrage d’une unité à Le Rheu (35) de menuiseries aluminium.

Mise en œuvre de la politique d’approvisionnement (gestion des bruts, sous-traitance laquage…), organisation terrain (magasins, flux entrée-sortie,…), intégration au schéma de distribution.



2011 – Mise en place d’une plateforme de distribution groupe (multi-gammes) sur le grand-ouest.



Mes compétences :

Supply Chain

lean management

Microsoft Office

Microsoft Access

Kanban

Baan

Audit