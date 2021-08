L'Art est ma principale motivation. Diplômé en métiers du design, je me considère comme un artisan de l'image et un explorateur du visuel. Artiste peintre depuis presque 30 ans et professionnel depuis 2019, toutes les techniques et tous les supports m'intéressent. Vous pouvez découvrir mon travail sur le site officiel : www.fabricepeigne.com ou venir me rencontrer sur quelques expositions. Les dates sont dans la rubrique "actualités" de mon site.