Fabrice REAL

Je travaille comme conseiller de vente en boutique pour Bouygues télécom à Bordeaux depuis 2011.



J'ai toujours été passionné par la psychologie, et les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Travailler en équipe

Connaissance avancé des OS: Android, IOS

Résolution des problèmes techniques sur les smartphones

Mise en place d'un plan de merchandising

Réassort de produits sur un linéaire

Gestion de l'envoi et de la réception de produits

Nettoyage et rangement d'un Back office et d'une surface de vente

Informer une équipe sur les offres et les procédures

Établir un diagnostique sur un mobile défectueux

Faire remonter des informations importantes

Former un stagiaire ou un nouvel arrivant

Faire des remontées

Être exemplaire dans mon attitude et mon comportement