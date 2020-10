Fabrice VANHERRENTALS

De formation carrossier réparateur et tôlier formeur ,j'ai travaillé plusieurs années dans des concessions automobiles , qui m'ont permis de développer mes compétences techniques, mon relationnel client et m'ont amenées au poste de conseiller service et chef d'équipe.

Depuis 14 ans je travaille en milieu industriel au sein d'une usine d'une grande marque automobile .

Plusieurs années manager d'une équipe de retouche tôlerie , puis au milieu d'une équipe projets ,J'ai rejoins depuis 18 mois l' équipe ingénierie tôlerie.

Cette nouvelle étape m'a permis de perfectionner mon management et d'additionner mes connaissances en réparations à celles de l'assemblage véhicule neuf.



Mes compétences :

Sens de l'initiative

Adaptabilité

Autonomie

Réactivité

Rigueur

Management

Gestion de la relation client

Audit qualité

Contrôle qualité