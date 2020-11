Factorial HR

Factorial est un logiciel RH complètement basé sur le cloud dont la mission est d'accompagner les entreprises dans la digitalisation de leurs RH.



L'idée est de libérer du temps pour les PDG et les DRH afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : développer et faire grandir leur équipe !



https://factorial.fr/



Nos fonctionnalités :



- Suivi du temps de travail

- Gestion des congés et absences

- Gestion des variables de paie

- Signature électronique

- Gestion des documents

- Gestion des notes de frais

- Système de suivi des candidats

- Gestion des Onboarding et Offboarding des collaborateurs

- Gestion des shifts

- Gestion de la performance