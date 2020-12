Fadaba DANIOKO

Ingénieur Mécatronicien et Docteur en Productique, Génie Industriel, je suis actuellement enseignant-chercheur à l'USTTB et au Laboratoire MGSI de Paris8



Mes compétences :

Autocad

Maintenance informatique

Gestion de projets

Analyse des données

Mathématiques

Simulation dynamique

C++

Maintenance industrielle

Topsolid

Robotique

Ms project

Vision par ordinateur

Modélisation 3d

Analyse fonctionnelle

CATIAV5

Matlab

RDM

Création site internet

Mécatronique

SPSS

Labview

Mécanique générale

Mécanique

Productique

Physique Chimie