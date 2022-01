Fadel HACHAM

Ingénieur Génie Industriel et en sûreté de fonctionnement, actuellement chargé d'études chez Onet Sécurité Telem.

Compétences Technique :

Amélioration de la productivité : Gestion de projet, Analyse technique des systèmes, Lean Manufacturing, Maitrise des BPF, système QHSE

Technique de Maintenance : FMDS, AMDEC, TPM, SLI, 5S, APR, OMF, MTBF, MTTR, Ishikawa, diagrammes (Gantt, Pareto),Arbres (Défaillances et d’événements)

Qualification : Analyse des risques et fonctionnelle, habilitation électrique

Certification : ISO 9001, ISO14001

Outils Informatique : Pack Office, MS Project, AutoDesk et SolidWorks (AUTOCAD), COSWIN et Split4 (GMAO), Informatique Industrielle (MATLAB, SCILAB, INVENTOR, GrafSet, LabVIEW)



Mes compétences :

Fiabilité

Sûreté de fonctionnement

Maintenance

Disponibilité

Sécurité incendie

GMAO

TPM

Analyse fonctionnelle

Gestion de projet

Sécurité industrielle

SLI

Evaluer le cycle de vie et le coût de possession.

AutoCAD