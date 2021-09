Fadimata KONTAO

Je m'appelle Fadimata Oumar KONTAO , née à soumpi dans la région de Tombouctou (Mali) J'ai étudié le droit à la faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP de Bamako).

Maîtrise en droit des affaires, je me suis intéressée au journalisme.

A vrai dire, c'est une passion, j'ai commencé par une formation d'un mois sur les techniques de base de la communication,ensuite Les stages dans les radios privées, et les télévisions privées du Mali comme :liberté TV (3ans) , énergie TV ( 6mois) , M24 TV (3mois) en qualité de journaliste reporter, présentatrice . Actuellement, je suis à la chercher un boulot stable dans le domaine journalisme car vivre de sa passion est une vraie bénédiction.

Fadimata est courageuse ,ponctuel, esprit d'équipe et se fais vite des amis.

On ne peut pas tout connaître dans la vie, j'aimerais partager ce peu d'expérience ,afin qu'ensemble nous puissions relever les défis.



Mes compétences :

Internet

rédaction

audacity

Couverture médiatique

Réseaux sociaux

blog information

Adobe