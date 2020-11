Fadwa BEN AMOR

Titulaire du Diplôme National d'Ingénieur en Génie Textile option Productique Habillement de l'ENIM l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Monastir-Tunisie.





Actuellement; j'occupe le poste de Responsable Management Système Qualité dans une entreprise de Textile Technique de fabrication des produits paramédicaux et à usage industriel.



J’ai aussi titulaire du Diplôme Technicien Supérieur en Chimie Industrielle spécialité Analyse et Contrôle Chimique de l’Institut Supérieur des Etudes Technologique de Ksar Helal.



j'ai effectué trois stages de qualification respectivement à SITEX ksar helal et SITEX sousse au laboratoire de Métrologie et un 3éme stage à SARTEX jugés tous comme validés et concluants, et soutenu un PFE industriel en collaboration avec la société AMTS de confection de vêtement de travail portant sur l'Application des tâches d'un Responsable du Bureau de Méthode.

J'ai travaillée au sein d’une entreprise de confection de maillot bain au service du Bureau des Méthodes pour une période de 2 ans.Aussi dans le même service pour une entreprise de fabrication de vêtement de travail.



j'ai travaillée aussi au sein d'une entreprise médical de fabrication et stérilisation des produits paramédicaux au département développement analytique et laboratoire.

j'ai réalisée deux stage qualifiés et validés, en 1er dans le Laboratoire d'Analyse chimique et Médical à l’Hôpital Farhat Hached à sousse. en 2éme dans le laboratoire d'analyse chimique et alimentaire chez l'entreprise alimentaire l’Épi D'or à Sousse.

un stage de PFE de diplôme Technicien Supérieur en analyse chimique validé avec mention très bien, est réalisé au Laboratoire d'Analyse chimique de l'Entreprises Adhe els.



Mes compétences :

TEXTIVAL

Movie Maker

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Visual Basic