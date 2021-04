Fahrul Najmi MASNGAT

Je suis actuellement un ingénieur PLM en mission avec PSA Peugeot-Citroën.



Je suis toujours à l'écoute d'opportunité dans domaine d'ingénierie mécanique / mécatronique ou bien PLM. J'ai des compétences en conception ainsi qu'en simulation, avec la maitrise en CATIA V5, CATIA V6 ENOVIA V6, Dymola, et AMESIM.



Etant un malaisien et diplômé en France, j'ai un capacité d'adapter et d'assimiler avec une nouvelle culture et nouvelle expérience. En même temps, j'ai une passion dans les arts martiaux et robotique.



Mes compétences :

Dymola

AMESim

Microsoft Office

Matlab / Simulink

Macromedia Flash

LabVIEW

Fortran

C++

Adobe Photoshop

Visual Basic

Catia v6

Catia v5

Enovia v6