Cadre adjointe de direction dans l'éducation et l'enseignement depuis 16 ans. Je suis à la recherche d'un poste de directeur d'internat scolaire . J'ai acquis des compétences également en sécurité incendie et secourisme ainsi qu'une vision et gestion transversale des services au sein d'une grande communauté éducative composant l'externat et l'internat.