Fakhreddine MALKI

Savoir faire



Gestion prévisionnel et budgétaire

Gestion du Personnel

Gestion des Stocks

Conceptions de tous types de Prestations

Transmission de Connaissances

Formation d'Apprentis

Standards et procédures



Savoir être



Réactif

Autonome

Facilité d'adaptation

Esprit d'analyse

Ouverture d'esprit

Esprit d'équipe

Excellent relationnel



objectif Exceller dans lHôtellerie Restauration de Luxe



Spécialistes: Management F&B

Organisation d'evènement international

Formation des équipes

communication et relation client

coordination interdépartemental

trouver des solution

planification de Plans événementielle F&B



Mes compétences :

Restaurants

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Fidelio

Banquets