Titulaire d'un master en économie du développement agricole, de l'environnement et de l'alimentation à l'université de Montpellier, Je suis à la recherche de mon premier emploi. En outre, je me suis formé à la Data Science. En tant qu'autodidacte, je me suis formé en langage Python, R. J'utilise aussi les logiciels R et Stata. Je parle l'anglais et l'espagnol couramment.