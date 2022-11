Famara DIEME (FAMARA DIEME)

Bonjour !

je suis un jeune sénégalais diplômé en administration des affaires ( licence 3 professionnelle), avec comme option le marketing et intelligence des affaires au sein de l'Institut Africain de management de Dakar.

Depuis Décembre 2022, je suis responsable marketing et chef de projet digital à RL Events Prestige.

Entre Août - Novembre 2021, j'ai travaailler en tant que stagiaire en marketing et B I ( monitoring - pige ) à MEDIA TIME AGENCY.

En 2021, j'ai été chef de projet d'un concours dénommé Kay débattre au sein de l'IAM (Institut Africain de Management de Dakar). IAM, institut dans lequel j'ai été secrétaire général du club unité africaine et art oratoire.

En 2019, j'ai travaillé comme stagiaire en marketing, au sein de l'entreprise SUNU CAFÉ, basée à pikine seras.

De 2016 à 2017, j'ai été assistant commercial dans une entreprise de poulailler du nom de poulailler SALAM, située à banbilor dont le dépôt se trouve à Ouakam.

Le management d'équipes et de projets, le dynamisme, le sens de l'écoute, le travail autonome et le respect scrupuleux des règles sont entre autres mes compétences facultatives.

En effet, en ce qui concerne la compétence linguistique, j'ai un bon niveau en français et un niveau intermédiaire en anglais et en portugais.