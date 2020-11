Faniriniaina Liliane RAMBIKARISON

Je travaille comme Rédactrice Seo en freelance depuis 2012 et peux traiter un bon nombre de thèmes pour le référencement seo ou le contenu web. Je peux mentionner par exemple le bricolage, le voyage, l'immobilier, le rachat de crédit, la santé féminine, la décoration d'intérieur, le domaine juridique ou médical...

Je peux vous rédiger des articles de communiqués de presse, e-réputation, e-marketing, description, fiche produit. Maitrisant le français, je peux vous fournir un article authentique, rapidement compréhensible dont la qualité pourrait effectivement répondre à vos attentes.

Je continue de me peaufiner dans mon domaine et veille à ce que mes clients soient toujours satisfaits de mon travail.





Mes compétences :

Secrétariat

Droit pénal

Traduction anglais français

Enseignement

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

SEO