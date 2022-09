Mes expériences professionnelles m’ont permis d’appréhender divers marchés (cosmétiques de luxe,alimentaire, automobile...), d’avoir une certaine ouverture d’esprit, de m’adapter aisément à toutes situations et à travailler en groupe.

Passion pour les sports extrêmes (sports mécaniques et de glisse) ainsi que pour la pâtisserie, curiosité, autonomie, esprit d’analyse et sens de l’organisation font partie de mes qualités.



Mes compétences :

Commercial

Marketing

CRM

Communication